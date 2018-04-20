ВКС РФ получат десять новейших истребителей Су-30СМ

Также летчики получат семь вертолетов Ми-8АМТШ до конца 2018 года.

Он также рассказал, что до конца года в Воздушно-космические силы РФ будут поставлены еще десять новейших Су-30СМ.

Также в ВКС за первый квартал 2018 года поступили семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых . Он отметил, что винтокрылые машины были изготовлены с опережением сроков и по результатам наземных и летных испытаний подтвердили заданные летно-технические характеристики.

«В 2018 году для Минобороны России запланирована поставка еще 7 вертолетов Ми-8АМТШ», — цитирует Белых газета «Красная звезда».