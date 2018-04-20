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ВКС РФ получат десять новейших истребителей Су-30СМ
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ВКС РФ получат десять новейших истребителей Су-30СМ 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Также летчики получат семь вертолетов Ми-8АМТШ до конца 2018 года.
С начала 2018 года четыре многофункциональных двухместных истребителей Су-30СМ прошли техническую приемку, сообщил гендиректор Иркутского авиазавода Александр Вепрев в рамках Единого дня приемки военной продукции в Минобороны РФ.
Он также рассказал, что до конца года в Воздушно-космические силы РФ будут поставлены еще десять новейших Су-30СМ.
Также в ВКС за первый квартал 2018 года поступили семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. Он отметил, что винтокрылые машины были изготовлены с опережением сроков и по результатам наземных и летных испытаний подтвердили заданные летно-технические характеристики.
«В 2018 году для Минобороны России запланирована поставка еще 7 вертолетов Ми-8АМТШ», — цитирует Белых газета «Красная звезда».
Ранее сообщалось, что Новосибирский авиазавод с опережением установленных сроков поставил в ВКС два самолета Су-34, а до конца года завод изготовит еще десять самолетов данного типа.
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