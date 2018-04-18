Разработки воронежского КБХА могут лечь в основу двигателя для двигателя новой ракеты 

Решение о создании ракеты «Союз-5» примет летом. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы воронежского АО КБХА могут стать основой для создания метанового двигателя новой ракеты «Союз-5». Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время визита на предприятие во вторник, 17 апреля. Дмитрию Рогозину представили детальную информация о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), выполняемых в настоящее время на АО КБХА. Это разработка кислородно-керосиновых, кислородно-водородных, кислородно-метановых двигателей, создание научно-технического задела по электроракетным двигателям и другие направления. — Сейчас «Роскосмос» одобрил эскиз, подготовленный РКК «Энергия» по ракете «Союз-5». Я и мои коллеги считаем, что речь должна идти не о создании новой средней ракеты, а о новом поколении ракет, которое заменит в будущем «Ангару». Это должен быть еще шаг вперед, — заявил Дмитрий Рогозин. — Коллегия ВПК настаивает на немедленном принятии этих решений, которые направлены в будущее. Он выразил надежду, что через три месяца, увидев отработанную техническую инженерную записку воронежских двигателестроителей и самарских ракетчиков, будет принято новое решение, о котором доложат президенту. Производимые на КБХА кислородно-керосиновые ракетные двигатели 14Д23/РД0124А используются в составе третьей ступени космических ракет-носителей «Союз-2.1б», «Союз-СТБ», второй ступени легкой ракеты «Союз-2.1в», а также в составе верхних ступеней семейства новых ракет-носителей «Ангара».