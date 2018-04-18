Ещё
Разработки воронежского КБХА могут лечь в основу двигателя для двигателя новой ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработки воронежского КБХА могут лечь в основу двигателя для двигателя новой ракеты 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Решение о создании ракеты «Союз-5» примет летом. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы воронежского АО КБХА могут стать основой для создания метанового двигателя новой ракеты «Союз-5». Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время визита на предприятие во вторник, 17 апреля. Дмитрию Рогозину представили детальную информация о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), выполняемых в настоящее время на АО КБХА. Это разработка кислородно-керосиновых, кислородно-водородных, кислородно-метановых двигателей, создание научно-технического задела по электроракетным двигателям и другие направления. — Сейчас «Роскосмос» одобрил эскиз, подготовленный РКК «Энергия» по ракете «Союз-5». Я и мои коллеги считаем, что речь должна идти не о создании новой средней ракеты, а о новом поколении ракет, которое заменит в будущем «Ангару». Это должен быть еще шаг вперед, — заявил Дмитрий Рогозин. — Коллегия ВПК настаивает на немедленном принятии этих решений, которые направлены в будущее. Он выразил надежду, что через три месяца, увидев отработанную техническую инженерную записку воронежских двигателестроителей и самарских ракетчиков, будет принято новое решение, о котором доложат президенту. Производимые на КБХА кислородно-керосиновые ракетные двигатели 14Д23/РД0124А используются в составе третьей ступени космических ракет-носителей «Союз-2.1б», «Союз-СТБ», второй ступени легкой ракеты «Союз-2.1в», а также в составе верхних ступеней семейства новых ракет-носителей «Ангара».
Вести Воронеж: последние новости
День космонавтики: какой вклад в покорение Вселенной внесли воронежцы В Воронеже психологи помогают военным выходить на новый уровень профессионализма Губернатор Кемеровской области ушёл в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»91
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти78
Нападение на школу произошло в Башкирии269
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский41
На мятых простынях7
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
03:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:26
На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы
Происшествия
01:34
Васильева корит себя за развод
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле ответили на «план Авакова»
Политика Конфликты
05:26
Донорский пункт откроется в Текстильщиках
Новости Москвы
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение