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В Самаре проходят сборы военных психологов ЦВО
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В Самаре проходят сборы военных психологов ЦВО 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Обсуждаются вопросы внедрения в практику новых средств психологического сопровождения военнослужащих, взаимодействия с военным духовенством и медицинскими работниками.
В Доме офицеров Самарского гарнизона проходит учебно-методический сбор со специалистами психологических служб соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Поволжья.
Мероприятие проводится в целях совершенствования применяемых методов и форм работы с военнослужащими, переживающих непростые жизненные ситуации — проблемы на службе или в семье, потерю близких, перевод к новому месту службы и другие.
Специалисты совершенствуют организацию психологической работы и проводят обмен практическим опытом. В ходе сбора обсуждаются вопросы внедрения в практику новых средств психологического сопровождения и психологической подготовки военнослужащих, взаимодействия с военным духовенством и медицинскими работниками.
Сбор завершится 19 апреля, в них принимают участие 45 специалистов.
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