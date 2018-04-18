В Самаре проходят сборы военных психологов ЦВО

Обсуждаются вопросы внедрения в практику новых средств психологического сопровождения военнослужащих, взаимодействия с военным духовенством и медицинскими работниками.

В Доме офицеров Самарского гарнизона проходит учебно-методический сбор со специалистами психологических служб соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Поволжья.

Мероприятие проводится в целях совершенствования применяемых методов и форм работы с военнослужащими, переживающих непростые жизненные ситуации — проблемы на службе или в семье, потерю близких, перевод к новому месту службы и другие.

Специалисты совершенствуют организацию психологической работы и проводят обмен практическим опытом. В ходе сбора обсуждаются вопросы внедрения в практику новых средств психологического сопровождения и психологической подготовки военнослужащих, взаимодействия с военным духовенством и медицинскими работниками.

Сбор завершится 19 апреля, в них принимают участие 45 специалистов.