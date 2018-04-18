Шойгу рассказал о технике, которую покажут на Параде Победы

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, в том числе беспилотники, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

"Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», — сказал Шойгу в среду на едином дне военной приемки.

По его словам, в ходе единого дня военной приемки планируется подвести «итоги приёмки военной продукции и ввода в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры в первом квартале 2018 года».

"За это время в Вооружённые Силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы", — сказал Шойгу.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус» (проект 23120), два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолётов и семь вертолётов различного класса и целевого назначения. Помимо этого, с опережением графика поставлены восемь самолётов Су-34 и 25 вертолётов", — уточнил он.

Говоря о предстоящем военном параде, министр отметил, что «механизированная колонна будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России».

Относительно строительства военной инфраструктуры, Шойгу напомнил, что " коллегией Минобороны утверждён перечень объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3 573 здания и сооружения, на эти цели выделено 113,9 млрд рублей".

"С учётом параметров финансирования основной упор сделан на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники", — отметил он.

По его словам, «приоритетным направлением остаётся обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания».

"Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений", — уточнил Шойгу.

"В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов", — сказал он.

По завершении единого дня военной приемки министр обороны генерал армии Сергей Шойгу наградил медалями «За трудовую доблесть» представителей ряда предприятий оборонной промышленности.