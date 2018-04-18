На параде 9 мая покажут новейшую технику

Новейшую технику, в том числе комплексы «Уран-6» и «Уран-9», покажут на параде 9 мая

Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу "Это — боевая машина поддержки танков (БМПТ) ["Терминатор"], одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар", — сказал он в среду на едином дне военной приемки. Говоря о предстоящем военном параде, министр отметил, что "механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".