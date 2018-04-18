В Сибири «Крокодилы» и «Терминаторы» подняли по тревоге

Три десятка вертолетов армейской авиации подняты по учебной тревоге в Западной Сибири.

Экипажи ударных Ми-24 «Крокодил», транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» и инженерно-технический состав эскадрилий участвуют в масштабном учении, которое началось на территории Центрального военного округа.

"Военнослужащие отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы для вывода авиационной техники из-под удара условного противника. По легенде, летчики поддерживают воздуха группировку войск: проведут разведку, отработают воздушный бой и стрельбы с применением ракетного вооружения", — рассказали в пресс-службе ЦВО.