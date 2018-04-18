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В Сибири «Крокодилы» и «Терминаторы» подняли по тревоге
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В Сибири «Крокодилы» и «Терминаторы» подняли по тревоге 

Российская Газета 1 час назад
Три десятка вертолетов армейской авиации подняты по учебной тревоге в Западной Сибири.
Экипажи ударных Ми-24 «Крокодил», транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» и инженерно-технический состав эскадрилий участвуют в масштабном учении, которое началось на территории Центрального военного округа.
"Военнослужащие отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы для вывода авиационной техники из-под удара условного противника. По легенде, летчики поддерживают воздуха группировку войск: проведут разведку, отработают воздушный бой и стрельбы с применением ракетного вооружения", — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Маневры с участием более 500 военнослужащих продлится до конца недели. Объекты ЦВО, напомним, дислоцированы на территории Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округах, а штаб военно-административной единицы находится в Екатеринбурге.
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