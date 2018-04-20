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«Терминаторы» и «Крокодилы» поднялись по тревоге в воздух
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«Терминаторы» и «Крокодилы» поднялись по тревоге в воздух 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Около 30 вертолетов подняты по тревоге в рамках стартовавших летных тактических учений армейской авиации Центрального военного округа на территории Новосибирской и Кемеровской областей.
Вертолёты дважды покидали аэродром в Толмачево несколькими звеньями. Во главе эскадрильи — ударные Ми-24 «Крокодил» в сопровождении так называемых «Терминаторов» — усовершенствованных Ми-8. По условиям задачи, авиагруппа держала путь на Шиловский полигон — там пилоты поражали учебные цели. Накануне эти же вертолёты на полигоне в Кемеровской области уничтожили колонну техники условного противника из противотанковых управляемых ракет «Штурм». Отметим, на учениях применяют опыт ведения военных операций в Сирии.
Экипажи ударных вертолетов и инженерно-технический состав эскадрилий отрабатывают задачи наращивания дежурных сил, перебазирование на оперативные аэродромы в Новосибирской и Кемеровской областях для вывода авиационной техники из под удара условного противника", — отметили в пресс-службе.
Как добавили в военном округе, экипажи вертолетов отработают элементы воздушного боя, выполнят задачи по ведению разведки, а также проведут стрельбы с применением ракетного и стрелково-пушечного вооружения. Учения продлятся до конца недели, в них задействованы свыше 500 военных.
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