Минобороны РФ испытало новую колесную технику и гусеничные транспортеры на Крайнем Севере

"Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные тягачи Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины", — сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.

Кроме того, подтверждена способность обеспечивать автономность и поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, а также возможность движения по глубокому снегу, добавил Борисов.