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Этим летом может состояться первый полет самого большого в мире самолета
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Этим летом может состояться первый полет самого большого в мире самолета 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Компания Stratolaunch Systems собирается этим летом провести первый испытательный полет самого большого в мире самолета, передает портал Space News. На проходившем 34-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс представители компании официально подтвердили информацию о планах проведения первого полета, если перед этим успешно завершатся несколько запланированных наземных испытаний.
Шестимоторный двухфюзеляжный летательный аппарат, построенный компанией Scaled Composites для Stratolaunch Systems, принадлежащей Полу Аллену (американскому предпринимателю и соучредителю корпорации Microsoft), разработан для подъема ракет-носителей в воздух и их дальнейшего запуска в космос. По задумке разработчиков, система сможет обеспечить эффективную и в то же время более экономически привлекательную модель космических запусков и вывода спутников на околоземную орбиту.
К настоящему моменту Stratolaunch Systems провела всего два наземных испытания самолета. По факту машина всего несколько раз прокатилась по взлетной полосе. Последнее испытание проводилось в феврале этого года. В рамках первого проката самолет-носитель разогнали примерно до 74 километров в час, в рамках второго — до 222 километров в час. Как правило, для взлета обычного пассажирского авиалайнера требуется скорость порядка 240-277 километров в час.
В компании отмечают, что все предыдущие тесты прошли гладко, поэтому никакой модернизации самолета пока не требуется. Если последующие три проката пройдут успешно, то Stratolaunch перейдет к летным испытаниям машины.
С помощью системы запуска Stratolaunch планируется вывод самых разнообразных аэрокосмических аппаратов. Одним из них, например, может стать крылатая ракета Pegasus XL компании Orbital ATK. В настоящий момент старт этих ракет производится с помощью специально оборудованного самолета L-1011 Stargazer фирмы Lockheed Corporation. Отделение ракеты от самолета-носителя происходит на высоте порядка 12 км. Поначалу система Stratolaunch будет выводить по одной такой ракете, однако конструкция самолета, как говорят в компании, позволяет нести на себе сразу до трех подобных ракет.
Самолет сможет нести на себе и более габаритные системы. Компания недавно подписала соглашение с Космическим центром имени Джона Стенниса (NASA) на проведение испытаний новых силовых установок. Это может говорить о том, что Stratolaunch может заняться разработкой своей собственной ракеты, которая будет запускаться с помощью самолета-носителя.
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