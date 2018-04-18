Этим летом может состояться первый полет самого большого в мире самолета

Компания Stratolaunch Systems собирается этим летом провести первый испытательный полет самого большого в мире самолета, передает портал Space News. На проходившем 34-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс представители компании официально подтвердили информацию о планах проведения первого полета, если перед этим успешно завершатся несколько запланированных наземных испытаний.

Шестимоторный двухфюзеляжный летательный аппарат, построенный компанией Scaled Composites для Stratolaunch Systems, принадлежащей Полу Аллену (американскому предпринимателю и соучредителю корпорации Microsoft ), разработан для подъема ракет-носителей в воздух и их дальнейшего запуска в космос. По задумке разработчиков, система сможет обеспечить эффективную и в то же время более экономически привлекательную модель космических запусков и вывода спутников на околоземную орбиту.

К настоящему моменту Stratolaunch Systems провела всего два наземных испытания самолета. По факту машина всего несколько раз прокатилась по взлетной полосе. Последнее испытание проводилось в феврале этого года. В рамках первого проката самолет-носитель разогнали примерно до 74 километров в час, в рамках второго — до 222 километров в час. Как правило, для взлета обычного пассажирского авиалайнера требуется скорость порядка 240-277 километров в час.

В компании отмечают, что все предыдущие тесты прошли гладко, поэтому никакой модернизации самолета пока не требуется. Если последующие три проката пройдут успешно, то Stratolaunch перейдет к летным испытаниям машины.

С помощью системы запуска Stratolaunch планируется вывод самых разнообразных аэрокосмических аппаратов. Одним из них, например, может стать крылатая ракета Pegasus XL компании Orbital ATK. В настоящий момент старт этих ракет производится с помощью специально оборудованного самолета L-1011 Stargazer фирмы Lockheed Corporation. Отделение ракеты от самолета-носителя происходит на высоте порядка 12 км. Поначалу система Stratolaunch будет выводить по одной такой ракете, однако конструкция самолета, как говорят в компании, позволяет нести на себе сразу до трех подобных ракет.