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Завод горит, сирены воют: в Северодвинске проводят масштабные учения и тушат пожары
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Завод горит, сирены воют: в Северодвинске проводят масштабные учения и тушат пожары 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Пока в Архангельске горят торговые центры, в Северодвинске в самом разгаре противопожарные учения. Они будут идти до вечера. Вчера в городе корабелов проходили антитеррористические учения. Тогда силовики оцепили здание ДЮСШ № 1 на Первомайской.
— Учения начались вчера. Вчера были антитеррористические учения, полиция везде стояла. Смотрели, машины проверяли, спецтехника стояла. Это был антитеррор. Сегодня антипожар. Из-за чудовищной трагедии в Кемерово в городе проходят масштабные учения, они будут идти весь день, — рассказала руководитель пресс-службы администрации Северодвинска Наталья Ерёмина.
Проверки проводятся не зря — сегодня на «Севмаше» случилось задымление. Пострадавших нет. Это уже второй пожар на предприятии за две недели.
— Где поступил сигнал, все службы сразу приходили туда. Сначала в «Ленкоме», потом в «Севмаше». На «Севмаше» произошло задымление, всё потушили, вывели людей, пострадавших нет. Пожарные реагируют на любой вызов. Проходят командно-штабные учения, — отметила Наталья Ерёмина.
По словам начальника отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентина Магомедова, в учениях задействованы аварийно-спасательная, патрульно-постовая, скорая медицинская, противопожарная и другие тревожные службы.
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