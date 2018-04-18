Завод горит, сирены воют: в Северодвинске проводят масштабные учения и тушат пожары

Пока в Архангельске горят торговые центры, в Северодвинске в самом разгаре противопожарные учения. Они будут идти до вечера. Вчера в городе корабелов проходили антитеррористические учения. Тогда силовики оцепили здание ДЮСШ № 1 на Первомайской.

— Учения начались вчера. Вчера были антитеррористические учения, полиция везде стояла. Смотрели, машины проверяли, спецтехника стояла. Это был антитеррор. Сегодня антипожар. Из-за чудовищной трагедии в Кемерово в городе проходят масштабные учения, они будут идти весь день, — рассказала руководитель пресс-службы администрации Северодвинска Наталья Ерёмина

Проверки проводятся не зря — сегодня на «Севмаше» случилось задымление. Пострадавших нет. Это уже второй пожар на предприятии за две недели.

— Где поступил сигнал, все службы сразу приходили туда. Сначала в «Ленкоме», потом в «Севмаше». На «Севмаше» произошло задымление, всё потушили, вывели людей, пострадавших нет. Пожарные реагируют на любой вызов. Проходят командно-штабные учения, — отметила Наталья Ерёмина.

По словам начальника отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентина Магомедова, в учениях задействованы аварийно-спасательная, патрульно-постовая, скорая медицинская, противопожарная и другие тревожные службы.