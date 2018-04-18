Почему именно Андреевский крест символ российского флота

«С нами Бог и Андреевский флаг» именно с такими словами командиры русских военных кораблей обращались перед боем к матросам. Для моряков царских времени Андреевский флаг в виде белого полотнища, пересеченного по диагонали двумя синими полосами считался святыней и символом их воинской славы. За всю историю добровольно флаг спустили только два раза. Однако почему именно это знамя стало символом русского флота?

Святой Андрей и Русь

До апостольской деятельности, Андрей и его брат Петр были простыми рыбаками. По легенде после того, как Иисус был распят, ученики Христа бросили жребий, который указывал место для их будущей проповеди. Андрею выпала Скифия, которая в последствие стала Русью, а потом уже Российской империей. По приказу Владимира Мономаха легенда о путешествии Андрея Первозванного по Руси была вписана в «Повесть временных лет».

Многие века Андрей считался покровителем Руси и ее первым крестителем. В конце своей жизни апостол был распят на Х-образном кресте, который стал одним из христианских символов, активно использующихся в европейской геральдике.

Покровитель Петра

Андрея своим покровителем считал и первый император России Петр I. Как Андрей вырвал Русь из языческой дикости, так и он Петр вырывает Россию из феодального застоя, превращая ее в сильное европейское государство. В 1698 году Петр учредил первый в истории России орден, который назывался «орден Святого апостола Андрея Первозванного». Награда вручалась за воинскую и государственную службу.

Для своего любимого детища — военного флота император выбирает знамя с Х-образным Андреевским крестом. Своим решением Петр не только искал покровительства святого, но и отдавал дать памяти уважения отцу царю Алексею Михайловичу. Именно при нем был утвержден первый специальный флаг для трехмачтового галеона «Орел». В основе знамени также был косой Андреевский крест. [С-BLOCK]

Петр I своими руками делал эскизы будущего флага, рисунки и сегодня хранятся в архиве. 11 декабря 1699 года крест официально включается в символику Российского флота. В 1720 году стяг приобрел современный вид. В корабельном уставе тех времен было указано: «Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».

После революции 1917 года Андреевский флаг перестает быть символом Российского флота. В 1924 году в портах Северной Африки его спустили последние корабли Белого флота. В 1992 году Андреевский косой крест был возвращен в символику ВМФ Российской федерации.