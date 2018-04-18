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Рогозин: к концу года системой «ЭРА-ГЛОНАСС» будут оснащены 3,5 млн автомобилей
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Рогозин: к концу года системой «ЭРА-ГЛОНАСС» будут оснащены 3,5 млн автомобилей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Система «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающая вызов экстренных служб при ДТП, к концу 2018 года будет установлена на 3,5 млн автомобилей в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании коллегии Минпромторга РФ.
Он обратил внимание на работу по формированию рынка коммерциализации космических услуг в РФ. Так, по словам Рогозина, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» оснащены уже 1,5 млн автомобилей. «К концу года будет 3,5 млн автомобилей на дорогах России, которые будут обеспечены этой системой», — сказал вице-премьер. «Фактически, мы научились сегодня не только тратить деньги на космос, но и в рамках гражданской инфраструктуры создавать эти сервисы на Земле», — заключил Рогозин.
По словам замглавы правительства, в рамках диверсификации производства оборонно-промышленный комплекс РФ начинает отвоевывать для себя также внутренний рынок авиа— и судостроения. «Мы перешли к воссозданию производства атомного ледокольного флота и теперь уже вполне замахнулись на создание ледоколов класса „Лидер“. Решение по ним уже вынашивается и скоро будет принято», — заметил Рогозин.
"В рамках гражданского авиастроения мы никогда не могли примириться с тем, что наше небо заполнено самолетами американского и европейского производства, — продолжил вице-премьер. — Но первая ласточка — это МС-21, за этим самолетом огромное будущее, потому что он является родоначальником целого семейства среднемагистральных самолетов". Рогозин упомянул также создание ближнемагистрального самолета Ил-114-300 и напомнил, что «дальнемагистральные самолеты мы будем делать, в том числе, с нашими крупнейшими партнерами».
МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО «Корпорация „Иркут“ при участии ОАО „Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева“ (входят в состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.
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