Рогозин: к концу года системой «ЭРА-ГЛОНАСС» будут оснащены 3,5 млн автомобилей

Он обратил внимание на работу по формированию рынка коммерциализации космических услуг в РФ. Так, по словам Рогозина, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» оснащены уже 1,5 млн автомобилей. «К концу года будет 3,5 млн автомобилей на дорогах России, которые будут обеспечены этой системой», — сказал вице-премьер. «Фактически, мы научились сегодня не только тратить деньги на космос, но и в рамках гражданской инфраструктуры создавать эти сервисы на Земле», — заключил Рогозин.

По словам замглавы правительства, в рамках диверсификации производства оборонно-промышленный комплекс РФ начинает отвоевывать для себя также внутренний рынок авиа— и судостроения. «Мы перешли к воссозданию производства атомного ледокольного флота и теперь уже вполне замахнулись на создание ледоколов класса „Лидер“. Решение по ним уже вынашивается и скоро будет принято», — заметил Рогозин.

"В рамках гражданского авиастроения мы никогда не могли примириться с тем, что наше небо заполнено самолетами американского и европейского производства, — продолжил вице-премьер. — Но первая ласточка — это МС-21, за этим самолетом огромное будущее, потому что он является родоначальником целого семейства среднемагистральных самолетов". Рогозин упомянул также создание ближнемагистрального самолета Ил-114-300 и напомнил, что «дальнемагистральные самолеты мы будем делать, в том числе, с нашими крупнейшими партнерами».