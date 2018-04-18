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Ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая
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Ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
«План подготовки выполнен по всем направлениям. У нас нет сомнений, что где-то что-то не сделано», — сказал Бирюков, добавив, что генеральная репетиция на Красной площади состоится 6 мая.
Как отмечает «Интерфакс», на Тверской улице уже нанесена временная жёлтая разметка для военной техники.
В этом году зрителей ждёт несколько новинок: в торжественном смотре впервые примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор». Кроме того, в воздушной части парада впервые задействуют истребители пятого поколения Су-57.
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