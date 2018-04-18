МС-21 станет родоначальником нового семейства лайнеров, заявил Рогозин 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Среднемагистральный самолёт МС-21 станет родоначальником нового семейства российских лайнеров, потеснив иностранных конкурентов, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"В рамках гражданского авиастроения мы никогда не могли примириться, что наше небо заполнено самолётами американского и европейского производства. Но первая ласточка — это МС-21. Перед этим самолётом огромное будущее, потому что он является родоначальником целого семейства среднемагистральных самолётов, дальше ближнемагистральные самолёты Ил-114, дальнемагистральные самолёты мы будем делать. С нашими крупнейшими партнёрами", — сказал он на коллегии Минпромторга.
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан». Ранее производящая его компания «Иркут» заявляла, что в 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.