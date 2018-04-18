В КНР назвали «дефектным» купленный у Украины авианосец

Китае рассматривают возможность замены и списания авианосца «Ляонин», купленного в 1998 году на Украине под именем «Варяг». Проблемам, возникшим в ходе достройки и последующей эксплуатации корабля, посвящена публикация в китайском англоязычном издании Asia Times.

Так, по информации китайских журналистов, с момента вступления в строй в 2012 году китайские кораблестроители произвели на «Ляонине» более 1200 технологических работ с целью улучшить тактико-технические показатели авианесущего крейсера. Но в итоге все эти усилия были признаны неэффективными «из-за структурных ограничений и изначально заложенных дефектов».

Также в статье приводятся мнения летчиков, служащих на «Ляонине», которые жаловались на слишком короткую палубу, требующую особого внимания и дополнительных манипуляций, в частности — сброса топлива и полезной нагрузки. По словам китайских военных экспертов, «Ляонин» значительно уступает по ряду показателей американским авианосцам и требует замены.

При этом на сегодняшний день он остается единственным китайским авианосцем, находящимся на вооружении военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Второй корабль этого класса — новый авианосец «Шаньдун» — спущен на воду в прошлом году, но в строй вступит не раньше 2020 года.

"Ляонин" интересен в первую очередь своей сложной и печальной историей: он был заложен на верфи украинского Николаева еще в 1985 году под именем «Рига», и относился к тому же проекту, что и российский авианосец «Адмирал Кузнецов». На воду со стапелей он сошел в 1988 году, и вплоть до 1992 года шли работы по его достройке. После раздела Черноморского флота СССР, недостроенный авианосец достался Украине, и она остановила финансирование проекта. На тот момент, техническая готовность корабля оценивалась чуть менее чем в 70%.