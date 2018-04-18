Флагману Северного флота — крейсеру «Пётр Великий» — исполнилось 20 лет

С юбилеем экипаж поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов , пожелав дальнейших успехов в ратной службе на благо Отечества.

Сегодня исполнилось 20 лет первому орденоносному кораблю ВМФ России флагману Северного флота — тяжёлому атомному ракетному крейсеру «Пётр Великий».

С юбилеем экипаж поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, пожелав дальнейших успехов в ратной службе на благо Отечества.

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню корабля, состоятся в субботу, 21 апреля. На крейсере будут подняты флаги расцвечивания, пройдёт торжественное построение экипажа и митинг с участием ветеранов корабля, командования Северного флота, руководства Мурманской области города Североморска , а также юнармейцев. Состоится награждение лучших представителей экипажа крейсера.

Сегодня ТАРКР «Пётр Великий» — это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой.

Корабль оснащён разнообразными системами оружия и радиотехнического вооружения. В его ангаре могут быть размещены 3 вертолёта. Крейсер способен успешно вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам.

ТАРКР «Пётр Великий» принимал участие в самых крупных учениях ВМФ России и во многих международных учениях, в том числе в Карибском бассейне с кораблями ВМС Венесуэлы

Экипаж крейсера выполнял задачи в Арктической зоне, Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. В общей сложности кораблём пройдено более 200 тысяч морских миль.

В 2013-2014 годах «Пётр Великий» обеспечивал в Средиземном море безопасность вывоза и утилизации химического оружия из Сирийской Арабской Республики , а с октября 2016 года по февраль 2017 года выполнял боевые задачи по вооружённой борьбе с международным терроризмом в составе корабельной авианосной группировки Северного флота.