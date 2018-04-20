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Тренировка к Параду Победы: в Кубинке репетируют фигуры высшего пилотажа
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Тренировка к Параду Победы: в Кубинке репетируют фигуры высшего пилотажа 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Подмосковье проходит репетиция воздушной части Парада Победы. Впервые в нем будет участвовать истребитель пятого поколения Су-57, его характеристики держатся в секрете. А всего над Красной площадью пролетят больше 70 машин: боевые самолеты и вертолеты, и, конечно, пилотажные группы.
На аэродроме в Кубинке, как и всегда во время тренировок к Параду Победы, шумно. Самолеты уже в воздухе и сейчас поднимается вертолетная группа. Примерно через 20 минут они пройдут над полигоном Алабино, который в эти дни играет роль Красной площади.
В небо над столицей поднимется 73 машины — по числу лет со дня Великой Победы. Это и самолеты-заправщики Ил-78, истребители марок МиГ и "Сухой". И, конечно, главная премьера этого парада: новейший истребитель пятого поколения Су-57. Над Красной площадью пролетят две машины. Большинство их технических характеристик засекречено.
Сергей Никитин — инженер комплекса вертолетов К-52. Одна из самых надежных машин — в параде их участвует четыре экипажа. Благодаря тому, что винты у него находятся друг под другом, он может двигаться вперед, назад, и даже лететь в сторону.
Разглядеть вертолеты будет проще: они пролетят над Красной площадью на высоте всего лишь 150 метров. Самолеты пройдут выше — примерно 300-400 метров. Ну и, конечно, никуда без любимцев публики — «Стрижей» и «Русских витязей». Замыкать авиационную часть парада будут штурмовики Су-25: они окрасят небо над Красной площадью в цвет российского триколора.
Единственное, что беспокоит участников парада сегодня — чтобы не подвела погода, как это случилось во время празднования 9 мая год назад. Впереди еще две ночные репетиции, а генеральная тренировка назначена на 6 мая.
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