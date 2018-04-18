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Директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ограбили в Подмосковье
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Директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ограбили в Подмосковье 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В подмосковном Королеве неизвестные избили и ограбили директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.
Трое грабителей проникли в дом Обносова, связали его и начали пытать, сообщает Mash. Они хотели узнать где лежат деньги. Все это время рядом с директором КТРВ находилась его жена.
Преступники вынесли почти 500 тысяч рублей, сто тысяч долларов, и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 7,4 млн рублей.
В доме Обносова есть пульт вызова охраны, но мужчина просто не успел им воспользоваться.
«Корпорации Тактического Ракетного Вооружения» — лидер по производству авиционного вооружения в России.
В начале апреля в Москве украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты. Неизвестные преступники вывезли ее с охраняемой стоянки.
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