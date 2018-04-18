Директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ограбили в Подмосковье

Трое грабителей проникли в дом Обносова, связали его и начали пытать, сообщает Mash. Они хотели узнать где лежат деньги. Все это время рядом с директором КТРВ находилась его жена.

Преступники вынесли почти 500 тысяч рублей, сто тысяч долларов, и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 7,4 млн рублей.

В доме Обносова есть пульт вызова охраны, но мужчина просто не успел им воспользоваться.

«Корпорации Тактического Ракетного Вооружения» — лидер по производству авиционного вооружения в России