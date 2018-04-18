Ещё
В Сирии впервые замечен ракетный «Стрелец»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии впервые замечен ракетный «Стрелец» 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Военных экспертов, в частности, заинтересовали варианты ракетно-пушечного «Панциря-С1». Кроме первой версии боевой машины, был «засвечен» самый современный вариант с новой станцией обнаружения цели S-диапазона. Благодаря такой модернизации значительно улучшены характеристики обнаружения летящих объектов, в том числе в условиях сильных помех различного типа.
Также на видео видны лежащие рядом с одной из боевых машин использованные в ходе отражения американской атаки ракетные контейнеры. Всего их восемь штук.
Не обделили вниманием военные журналисты и еще одного «героя» 14 апреля — зенитно ракетный комплекс «Бук-М2Э». Эта система значительно превосходит показанный в этом сюжете старый сирийский ЗРК «Квадрат».
Настоящей сенсацией этого репортажа стала первая демонстрация пускового модуля «Стрелец», который служит для применения ракет комплекса «Игла». Информация о том, что сирийцы располагают таким типом оружия, обнародовалась и ранее, но видеокадры, подтверждающие ее, появились в Сети впервые.
Модуль «Стрелец» можно устанавливать на различные образцы техники, в том числе на ЗСУ-23-4 «Шилка» или, например, в кузов легкого грузовика. Эта установка обеспечивает залповый пуск, который существенно повышает возможность поражения различных целей.
Сирийская ПВО всегда считалась одной из самых мощных на Ближнем Востоке. События последних дней еще раз подтвердили это. Достигнутый успех стал возможен как благодаря наличию самой современной российской техники, так и за счет высокой выучки личного состава.
Российская Газета: последние новости
Огнеметы "Солнцепек" поступили в войска в Приамурье Беларусь готова поставить ракетные системы "Полонез" в Азербайджан Посол РФ в Японии назвал "постыдной акцией" удар США по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие274
Засосало насмерть53
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1274
Сын Фриске остался без дома11
Нападение на школу произошло в Башкирии256
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
01:38
США официально отказались от новых санкций
США В мире
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение