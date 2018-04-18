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Севастополь готовится к параду Победу
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Севастополь готовится к параду Победу 

РИА Новости Крым 50 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе на военном аэродроме в Каче в четверг, 19 апреля, состоится тренировка прохождения пеших парадных батальонов севастопольского военного гарнизона к параду в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В тренировке принимают участие: рота барабанщиков, знаменные группы, военнослужащие оркестра центра обеспечения управления флота, парадные батальоны и парадные роты из числа военнослужащих различных родов войск ЧФ, военные летчики и зенитчики, курсанты-нахимовцы, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС.
Позже репетиция парада пройдет в центе Севастополя.
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