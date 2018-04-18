Севастополь готовится к параду Победу 

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Беспилотники и диверсанты: как проходили учения артиллеристов ЧФ

В Евпатории ликвидировали последствия "взрыва" в многоэтажке

Путин в "Космосе", или Как президент "пристыковался" к МКС