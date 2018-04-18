СБУ сообщила о поимке свидетеля доставки наемников «Вагнера» в Сирию кораблями ВМФ России 

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о получении данных относительно переправки в Сирию наемников частной военной компании (ЧВГ) «Вагнера» военно-морскими силами России. Об этом сообщается на сайте
Утверждается, что информацию украинским спецслужбам передал бывший российский военнослужащий — 23-летний уроженец Якутии Николай Коваленко, задержанный при попытке нелегально пересечь российско-украинскую границу.
При себе у россиянина был военный билет «с записью о награждении
за участие в военной операции в Сирии». В ходе допроса, проведенного СБУ, он сообщил, что в 2015-2017 годах служил по контракту механиком космической связи на ракетном крейсере «Варяг».
Мужчина также рассказал, что «неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ЧВК „Вагнер“ с тяжелым вооружением и боеприпасами». В частности, по его словам, в декабре 2015 года крейсер доставил из Владивостока в сирийский порт Тартус «30-40 человек в форме без опознавательных знаков».
С собой они везли ящики с «гуманитарным грузом», которые «с виду напоминали ящики с оружием». «По слухам, на корабле были наемники группы „Вагнера“, но фактически их никто не представлял», — рассказал СБУ задержанный.
ЧВК Вагнера — частная военная компания, которую, по данным СМИ, возглавляет бывший офицер военной разведки Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер. По информации прессы, она занимается вербовкой наемников для участия в боевых действиях в Сирии и, по неподтвержденным данным, может финансироваться российским предпринимателем Евгением Пригожиным, называемым в СМИ «поваром Путина».
О существовании ЧВК впервые
сообщалось
еще в марте 2016 года.
Агентство Reuters ранее
утверждало, что наемников перевозят по воздуху — гражданскими самолетами из аэропорта в Ростове-на Дону.
Россия отправку частных военных контрактников в Сирию отрицает. Наемничество в РФ запрещено законодательством.