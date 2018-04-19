СМИ оценили масштабы учений ВМС Китай в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости . Масштаб учений военно-морских сил Народно-освободительной армии (НОАК) КНР , которые прошли в среду в Тайваньском проливе, был значительно меньше, чем планировалось изначально в связи с желанием Пекина и Тайбэя снизить напряженность в отношениях и не спровоцировать ее эскалацию, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

Минобороны Тайваня сообщило, что действия НОАК в Тайваньском проливе были обычными рутинными учениями, военные суда не принимали участие в боевых стрельбах. Тайвань в свою очередь отменил артиллерийские стрельбы, которые также должны были проводиться в среду.

Никаких сообщений от оборонного ведомства КНР о проведенных учениях пока не поступало, однако военный источник сообщил, что учения НОАК были довольно сдержанными, их тщательно спланировали, чтобы не вызвать сильную реакцию со стороны Тайваня.