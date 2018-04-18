КНР впервые с 2016 года проводит учения со стрельбами в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости . Военно-морские силы Народно-освободительной армии (НОАК) КНР в среду утром начали первые с 2016 года военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе, сообщает Центральное телевидение КНР.

Согласно имеющейся к настоящему моменту информации, учения начались в 08.00 по местному времени (03.00 мск) и продлятся до полуночи четверга. Других подробностей пока нет.

Руководитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзе, комментируя учения ВМС КНР, заявил, что их целью является «обеспечение суверенитета и территориальной целостности Китая».

Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные военные источники сообщило, что военно-морские учения, которые КНР намерена провести в акватории Тайваньского пролива 18 апреля, можно рассматривать в первую очередь как сигнал Тайваню о необходимости соблюдать принцип «одного Китая», но также и как поддержку Москвы в связи с нарастанием напряженности в противостоянии с США по сирийскому вопросу.

Китай 11-12 апреля провел военные учения в акватории Южно-Китайского моря, которые завершились крупнейшим морским парадом Народно-освободительной армии с 1949 года, в нем приняли участие 48 военных кораблей, 76 воздушных судов и более 10 тысяч военнослужащих, принимал парад председатель КНР и глава Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин

После этого флотилии ВМС начали переход в район проведения другого этапа учений, который пройдет 18 апреля в Тайваньском проливе. По сообщениям военных, учения в Тайваньском проливе с участием, в том числе, авианосца «Ляонин» включают в себя, помимо прочего, боевые стрельбы, что будет сделано впервые за три года.