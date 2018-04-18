Китай устроил боевые стрельбы в Тайваньском проливе и возмутил тайваньцев

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели военные учения с боевыми стрельбами у берегов Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете Китая Лю Цзеи заявил, что цель учений — «обеспечение суверенитета и территориальной целостности Китая». Днем ранее он также отметил, что признание независимости Тайваня может угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе. Он также подчеркнул важность следования принципам «консенсуса 1992 года». Согласно ему, Китай един и неделим, а КНР и Тайвань не являются отдельными государствами. Его слова передавало «Синьхуа»

В министерстве обороны Тайваня учения назвали пустой угрозой и «бряцанием оружием». «Китайские коммунисты используют пустые запугивания в надежде повлиять на наш моральный дух и расшатать общество», — сказал спикер ведомства. Его слова приводит South China Morning Post.

Как пишет издание, военно-морские учения прошли у берегов провинции Фуцзянь. О них было объявлено на прошлой неделе после проведения ВМС НОАК крупнейшего морского парада в водах Южно-Китайского моря.

Эти события последовали за ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином после того, как летом прошлого года США одобрили поставку оружия Тайваню. Об этом сообщал телеканал CNN. Кроме того, в марте этого года сенат США принял закон, облегчающий взаимные поездки и встречи между чиновниками Тайваня и Соединенными Штатами, что возмутило Пекин.

Отношения между КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как проигравшие гражданскую войну силы китайской партии Гоминьдан покинули материк и перебрались на Тайвань. Пекин считает Тайвань своей провинцией, Тайбэй в свою очередь настаивает на статусе независимого государства.