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СБУ заявила о задержании российского участника операции в Сирии
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СБУ заявила о задержании российского участника операции в Сирии 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Один из задержанных был гражданином Украины, другой — России, имевший при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.
«Бывший военный РФ дал показания сотрудникам СБ Украины, что во время службы по контракту в 2015-2017 годах на ракетном крейсере «Варяг» неоднократно принимал участие в переправлении в Сирию боевиков ЧВК «Вагнер» с тяжелым вооружением и боеприпасами», — сообщает пресс-служба СБУ.
Кроме того, пресс-служба разместила видео части допроса задержанного и фотографии его документов.
Из них следует, что задержанного зовут Николай Коваленко. Он родился в 1995 году в Якутии. Медаль Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» он получил 15 июля 2016 года. Воинскую присягу он принял в 2013 году и служил на Тихоокеанском флоте.
С какой целью он пытался перейти границу не сообщается.
СБУ не впервые заявляет о якобы наличии ЧВК «Вагнер» в Сирии. Так, в октябре 2017 года глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что бойцы данной ЧВК, в том числе и ее «украинское» подразделение «Карпаты» находятся в Сирии. Однако официального подтверждения данная информация не имеет.
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