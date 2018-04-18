СБУ заявила о задержании российского участника операции в Сирии

Один из задержанных был гражданином Украины , другой — России , имевший при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии

«Бывший военный РФ дал показания сотрудникам СБ Украины, что во время службы по контракту в 2015-2017 годах на ракетном крейсере «Варяг» неоднократно принимал участие в переправлении в Сирию боевиков ЧВК «Вагнер» с тяжелым вооружением и боеприпасами», — сообщает пресс-служба СБУ

Кроме того, пресс-служба разместила видео части допроса задержанного и фотографии его документов.

Из них следует, что задержанного зовут Николай Коваленко . Он родился в 1995 году в Якутии . Медаль Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» он получил 15 июля 2016 года. Воинскую присягу он принял в 2013 году и служил на Тихоокеанском флоте.

С какой целью он пытался перейти границу не сообщается.