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В объединение ВВО в Приамурье поступила первая партия огнеметных систем «Солнцепек» последней модификации
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В объединение ВВО в Приамурье поступила первая партия огнеметных систем «Солнцепек» последней модификации 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
«Солнцепек» предназначен для поражения живой силы противника, а также вывода из строя техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов. По боевой эффективности система не имеет аналогов в мире.
В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Приамурье, впервые поступила партия тяжелых огневых систем ТОС-1А «Солнцепек» последней модификации.
Уникальная техника была доставлена железнодорожным транспортом представителями завода-изготовителя.
Огнеметная система ТОС-1А состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72. «Солнцепек» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов. По решаемым задачам, а также боевой эффективности система не имеет аналогов в мире.
Поступившая модификация огнеметной системы оснащена усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения, а в качестве боеприпаса используются неуправляемые реактивные снаряды.
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