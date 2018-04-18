В объединение ВВО в Приамурье поступила первая партия огнеметных систем «Солнцепек» последней модификации

«Солнцепек» предназначен для поражения живой силы противника, а также вывода из строя техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов. По боевой эффективности система не имеет аналогов в мире.

В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Приамурье, впервые поступила партия тяжелых огневых систем ТОС-1А «Солнцепек» последней модификации.

Уникальная техника была доставлена железнодорожным транспортом представителями завода-изготовителя.

Огнеметная система ТОС-1А состоит из боевой машины и нескольких машин обеспечения на базе танка Т-72. «Солнцепек» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств при помощи реактивных снарядов. По решаемым задачам, а также боевой эффективности система не имеет аналогов в мире.

Поступившая модификация огнеметной системы оснащена усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения, а в качестве боеприпаса используются неуправляемые реактивные снаряды.