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В Севастополе с нахимовцами провели пожарно-тактические учения
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В Севастополе с нахимовцами провели пожарно-тактические учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировки специалисты МЧС дали оценку уровню подготовки нештатной пожарной дружины, дежурной службы и службы охраны филиала.
В филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) проведено плановое пожарно-тактическое учение.
По замыслу учения условный очаг возгорания находится в котельной учебного заведения, где произошла утечка газа. По пожарной тревоге вызвано пожарное подразделение управления МЧС в г. Севастополь. Командованием училища выполнена эвакуация нахимовцев и персонала в безопасное место. По прибытии на место пожарные расчеты приступили к локализации очага возгорания и его тушению.
В ходе тренировки был отработан комплекс учебных мероприятий, в числе которых фактическое включение пожарного оборудования прибывших боевых расчетов в стационарную систему пожаротушения филиала с забором воды из пожарного водоема. Также была проверена работа автоматической аварийной трансляции и пожарной сигнализации в помещениях училища.
В ходе тренировки специалисты МЧС дали оценку уровню подготовки нештатной пожарной дружины, дежурной службы и службы охраны филиала. Кроме того, с воспитанниками проведены практическое занятие по использованию индивидуальных средств спасения, также нахимовцам рассказали и показали назначение, устройство и порядок работы аварийно-спасательного оборудования, установленного на пожарных автомобилях.
Учение проведено с целью отработки взаимодействия подразделений МЧС и руководства учебного заведения при проведении эвакуации людей, взаимодействия привлекаемых сил и средств, а также при организации выполнения аварийно-спасательных работ в ходе тушения пожаров.
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