В Севастополе с нахимовцами провели пожарно-тактические учения

В ходе тренировки специалисты МЧС дали оценку уровню подготовки нештатной пожарной дружины, дежурной службы и службы охраны филиала.

В филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) проведено плановое пожарно-тактическое учение.

По замыслу учения условный очаг возгорания находится в котельной учебного заведения, где произошла утечка газа. По пожарной тревоге вызвано пожарное подразделение управления МЧС в г. Севастополь . Командованием училища выполнена эвакуация нахимовцев и персонала в безопасное место. По прибытии на место пожарные расчеты приступили к локализации очага возгорания и его тушению.

В ходе тренировки был отработан комплекс учебных мероприятий, в числе которых фактическое включение пожарного оборудования прибывших боевых расчетов в стационарную систему пожаротушения филиала с забором воды из пожарного водоема. Также была проверена работа автоматической аварийной трансляции и пожарной сигнализации в помещениях училища.

В ходе тренировки специалисты МЧС дали оценку уровню подготовки нештатной пожарной дружины, дежурной службы и службы охраны филиала. Кроме того, с воспитанниками проведены практическое занятие по использованию индивидуальных средств спасения, также нахимовцам рассказали и показали назначение, устройство и порядок работы аварийно-спасательного оборудования, установленного на пожарных автомобилях.

Учение проведено с целью отработки взаимодействия подразделений МЧС и руководства учебного заведения при проведении эвакуации людей, взаимодействия привлекаемых сил и средств, а также при организации выполнения аварийно-спасательных работ в ходе тушения пожаров.