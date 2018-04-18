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Десантники со всей России под Новороссийском демонстрируют свое мастерство
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Десантники со всей России под Новороссийском демонстрируют свое мастерство 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие проводится на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае.
Под Новороссийском лучшие парашютно-десантные и десатно-штурмовые взвода прибывшие из 12 регионов России демонстрировали свои профессиональные навыки в прыжках с парашютом, ориентировании на пересеченной местности и стрельбе из автоматического оружия и гранатометов.
Мероприятие проводится на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае.
Для участия в состязании прибыли подразделения со своей боевой техникой из соединений, дислоцированных в Костроме, Камышине, Ульяновске, Пскове, Рязани, Иванове, Омске, Туле, Улан-Уде, Уссурийске, Новороссийске и Ставрополе.
На следующей неделе десантники будут демонстрировать свои умения в применении боевой техники БМД-2, БМД-4М и БМП-2.
Всего в состязаниях задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.
Мероприятие проводится в рамках этапов конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов «Десантный взвод».
Лучший взвод в ВДВ в заключительной части соревнований поздравит с победой командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Состязание «Десантный взвод» проводится в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью 10 км; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.
Войсковое состязание ВДВ будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.
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