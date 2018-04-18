Десантники со всей России под Новороссийском демонстрируют свое мастерство

Мероприятие проводится на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае

Под Новороссийском лучшие парашютно-десантные и десатно-штурмовые взвода прибывшие из 12 регионов России демонстрировали свои профессиональные навыки в прыжках с парашютом, ориентировании на пересеченной местности и стрельбе из автоматического оружия и гранатометов.

Мероприятие проводится на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае.

Камышине, Ульяновске, Пскове, Для участия в состязании прибыли подразделения со своей боевой техникой из соединений, дислоцированных в Костроме Рязани , Иванове, Омске , Туле, Улан-Уде, Уссурийске , Новороссийске и Ставрополе

На следующей неделе десантники будут демонстрировать свои умения в применении боевой техники БМД-2, БМД-4М и БМП-2.

Всего в состязаниях задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.

Мероприятие проводится в рамках этапов конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов «Десантный взвод».

Лучший взвод в ВДВ в заключительной части соревнований поздравит с победой командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

Состязание «Десантный взвод» проводится в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью 10 км; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.

Войсковое состязание ВДВ будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.