Беларусь поставит «Полонез» в Азербайджан

Беларусь готова поставить ракетные системы «Полонез» в Азербайджан

В нынешнем году Беларусь намерена приступить к выполнению контракта на поставку реактивных систем залпового огня "Полонез" в Азербайджан . Всего на экспорт планируется отправить десять ракетных установок вместе с транспортно-заряжающими машинами, пунктами управления, ракетами и радиолокационными станциями. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным источника издания в Минобороны РБ, юридические документы, касающиеся поставок РСЗО, находятся на финальной стадии. Отметим, что дипломатические и военные ведомства двух стран данную информацию не комментируют.

Реактивная система залпового огня "Полонез" была разработана белорусскими оружейниками в кооперации с китайскими инженерами. Ее демонстрация состоялась по время парада Победы 9 мая 2015 года в Минске

Все элементы боевой установки базируются на колесных шасси минского автозавода МЗКТ-7930 "Астролог", которые могут нести полезную нагрузку массой до 24 тонн. Максимальная скорость базовой машины до 70 км/ч, а запас хода — до 1000 км.