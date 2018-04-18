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На Украине отремонтировали последние танки
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На Украине отремонтировали последние танки 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
В состав 14 отдельной механизированной бригады украинской армии вошли шесть отремонтированных танков Т-84. Об этом сообщает издание «Український мілітарний портал».
Шесть танков Т-84 — это все, что осталось в Украине. Как сообщает издание, их специально отремонтировали для того, чтобы военнослужащие могли участвовать в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018. 14-я механизированная бригада, которая дислоцируется в городе Владимир-Волынский Волынской области, в прошлом году победила в подобных соревнованиях у себя на родине. Теперь танкисты будут готовиться к международным состязаниям на полигоне.
Танки Т-84 ремонтировали в Харькове — специалисты конструкторского бюро по машиностроению имени А. Морозова и завода им. Малышева. Сами танкисты получат также новую форму, которая отличается огнестойкостью.
Основной боевой танк Т-84 находится на вооружении Украины. Он может развивать скорость до 70 километров в час, вести огонь противотанковыми ракетами дальностью до пяти километров.
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