На Украине отремонтировали последние танки

В состав 14 отдельной механизированной бригады украинской армии вошли шесть отремонтированных танков Т-84. Об этом сообщает издание «Український мілітарний портал».

Шесть танков Т-84 — это все, что осталось в Украине . Как сообщает издание, их специально отремонтировали для того, чтобы военнослужащие могли участвовать в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018. 14-я механизированная бригада, которая дислоцируется в городе Владимир-Волынский Волынской области, в прошлом году победила в подобных соревнованиях у себя на родине. Теперь танкисты будут готовиться к международным состязаниям на полигоне.

Танки Т-84 ремонтировали в Харькове — специалисты конструкторского бюро по машиностроению имени А. Морозова и завода им. Малышева. Сами танкисты получат также новую форму, которая отличается огнестойкостью.

Основной боевой танк Т-84 находится на вооружении Украины. Он может развивать скорость до 70 километров в час, вести огонь противотанковыми ракетами дальностью до пяти километров.