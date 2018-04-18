Кирову не разрешили выводить военную технику на парад в День Победы

Киров не попал в число городов, где на параде в честь 9 Мая будет представлена военная техника. По этой причине мероприятие приобретет статус военного шествия, сообщил замначальника управления организационной работы и взаимодействия с общественными объединениями Владимир Зянкин По данным пресс-службы городской администрации, военное шествие начнется в 10.00 на Театральной площади. В этот день в центре города запланировано прохождение войск кировского гарнизона, формирования силовых структур и образовательных организаций. Фото: пресс-служба администрации Кирова.