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Кирову не разрешили выводить военную технику на парад в День Победы
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Кирову не разрешили выводить военную технику на парад в День Победы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Киров не попал в число городов, где на параде в честь 9 Мая будет представлена военная техника. По этой причине мероприятие приобретет статус военного шествия, сообщил замначальника управления организационной работы и взаимодействия с общественными объединениями Владимир Зянкин.
По данным пресс-службы городской администрации, военное шествие начнется в 10.00 на Театральной площади. В этот день в центре города запланировано прохождение войск кировского гарнизона, формирования силовых структур и образовательных организаций.
Фото: пресс-служба администрации Кирова.
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