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Главу ракетной корпорации РФ ограбили и пытали
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Главу ракетной корпорации РФ ограбили и пытали 

News.ru 1 час назад
Директора «Корпорации Тактического Ракетного Вооружения» Бориса Обносова ограбили в его собственном доме в Королёве.
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