Испытания нового беспилотника VRT300 начались в России

России начались испытания нового беспилотного вертолета VRT-300. Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года.

К настоящему моменту с рядом российских компаний и ведомств согласован функционально-технический облик гражданского беспилотного воздушного судна вертолетного типа, сообщили в холдинге «Вертолеты России».

Максимальный взлетный вес составляет порядка 300 кг. Машину предполагается использовать в том числе для дистанционного зондирования земли.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки.