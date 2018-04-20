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Испытания нового беспилотника VRT300 начались в России
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Испытания нового беспилотника VRT300 начались в России 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В России начались испытания нового беспилотного вертолета VRT-300. Начало летных испытаний аппарата запланировано на конец 2018 года.
К настоящему моменту с рядом российских компаний и ведомств согласован функционально-технический облик гражданского беспилотного воздушного судна вертолетного типа, сообщили в холдинге «Вертолеты России».
Максимальный взлетный вес составляет порядка 300 кг. Машину предполагается использовать в том числе для дистанционного зондирования земли.
Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки.
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