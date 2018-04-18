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Всевидящее око армии: БПЛА «Форпост» заступил на дежурство в небе над Калининградом
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Всевидящее око армии: БПЛА «Форпост» заступил на дежурство в небе над Калининградом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
С помощью беспилотника «Форпост» можно проводить разведку местности, наблюдение, выдачу целеуказаний, а в перспективе возможно и наносить удары.
На дежурство в калиниградском небе заступил «Форпост». С высоты в несколько километров этот воздушный разведчик может распознать лицо человека и заметить даже зажженную сигарету. При этом для противника дрон так и останется невидимкой.
Беспилотник или дрон — эти понятия вошли в обиход совсем недавно, но в российских вооруженных силах такие летательные аппараты уже заняли свое место. Наземная станция управления это по сути кабина экипажа: с одной стороны находится пилот, с другой — штурман, он же оператор наблюдения. Вся информация с беспилотника фиксируется и обрабатывается здесь же.
Боевой радиус действия беспилотного летательного аппарата «Форпост» составляет 250 километров. Максимальная высота полета — 7000 метров. Управление ручное и полуавтоматическое.
«В данный момент аппарат у нас выполняет режим облета — стоит в круге. То есть в это м режиме используется полуавтомат. То есть мы можем вмешиваться в управление скорости, высоты», — рассказал пилот», — рассказал пилот БПЛА «Форпост» Сергей.
Имена и лица операторы дронов не афишируют. Неизвестно, где им придется оказаться завтра и какие задачи выполнять.
С помощью беспилотника «Форпост» можно проводить разведку местности, наблюдение, выдачу целеуказаний, а в перспективе возможно и наносить удары.
«При хороших условиях на оптимальной высоте можно обнаружить вплоть до животных — кошки, собаки. Человека можно обнаружить с высоты 3000 метров, с расстояния до 5 километров», — заявил оператор наблюдения БПЛА «Форпост» Владислав.
Дрон при этом не видно и не слышно, а вот так во всех деталях можно рассмотреть боевой корабль с расстояния 25 километров. Спрятаться не получится даже ночью.
«Инфракрасная камера легко обнаружит горячую технику. Так же людей легко обнаружить — если человек курит теплоконтрастно видно все. Если б он даже спрятался в деревья все это легко обнаружить», — добавил Владислав.
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