Испепелить беспилотники: зачем России противодроновое оружие

Беспилотные летательные аппараты всего за несколько лет превратились из средства наблюдения в настоящую угрозу. Отдельные образцы оснащаются взрывчаткой в кустарных условиях и используются боевиками, другие снаряжаются средствами поражения и могут наносить внезапные удары, оставаясь практически незаметными.

От контрафакта до промышленного производства

Локальные конфликты последних лет сопровождались масштабным применением самых разных беспилотников — от собранных «на коленке» до квадрокоптеров с высокой автономностью. Дальность полета в несколько километров и высокая продолжительность полета практически сразу превратили БПЛА в средства фото— и видеоразведки, а в умелых руках квадрокоптеры наделялись способностью не только передавать фотоснимки высокого качества, но и нести взрывчатку с поражающими элементами.

Одним из наиболее опасных с точки зрения угроз с воздуха стал Ближний Восток, который боевики мгновенно превратили в испытательный полигон для малобюджетного смертоносного оружия. Больше всего неприятностей кустарные мастерские, внутри которых террористы массово перепиливали подручными средствами коммерческие дроны в носители самодельных мин, доставили иракским и сирийским правительственным войскам, силами которых проводилась (и проводится до сих пор) войсковая операция по уничтожению радикалов на обширной территории.

Подавляющее большинство таких «самоделок», как созданных на базе коммерческих БПЛА, так и собранных из пластика и дерева в обычном гараже с помощью болгарки и десятка саморезов, уничтожалось с разной степенью успеха: для поражения одних, обнаруженных вблизи стратегических объектов, использовали зенитные управляемые ракеты, для других, обнаруженных непосредственно над местом скопления бронетехники у линии фронта, применяли штатное стрелковое вооружение.

При этом ущерб, нанесенный даже небольшими квадрокоптерами, «навьюченными» самодельными минами, часто позволял боевикам не только выигрывать время для перегруппировки, но и срывать наступательные операции целых подразделений правительственных войск. Особенно остро эта проблема встала перед иракскими военными: зачистка городских кварталов от боевиков в одном только Мосуле сопровождалась атаками смертников и бомбардировками с борта квадрокоптеров одновременно.

Руководство целого ряда промышленных оборонных концернов давно и правильно оценило потенциал такого вооружения: на основе разведывательных малоразмерных БПЛА давно разрабатываются и производятся «ударные» версии, способные планировать прямо на объекты и технику, приводя в действие взрывное устройство внутри корпуса.

Стремление свести угрозу от беспилотников такого типа к минимуму наложило отпечатки и на средства противодействия — противодроновые пушки с самым разным принципом действия практически «прописались» на выставках вооружений.

Дробь против лазера

Одним из самых эффективных и относительно дешевых способов уничтожить дрон по-прежнему остается кинетический удар, при котором боеприпас прямым попаданием физически разрушает квадрокоптер или любой другой БПЛА.

К этому вопросу в разных странах подошли по-разному: следуя собственной традиции отказываться от простых и, как следствие, дешевых средств перехвата, американские военные решили снабдить внедорожники и броневики для армии, особо важные объекты, а также эсминцы и патрульные корабли портативной лазерной установкой с дальностью действия в несколько километров. Расчетную мощность в 10-150 киловатт сочли оптимальной для поражения любых БПЛА противника, однако серийное производство судовых лазеров «уперлось» в стоимость: за создание 30-киловаттных лазеров от американских военных попросили по 40 миллионов долларов за единицу, и после повторного анализа цены и качества от идеи размещения боевых лазеров отказались.

Подобные эксперименты проводили и китайские военные, однако серьезных решений для Сухопутных войск и флота добиться пока не удалось. Дальше остальных продвинулись российские ученые, благодаря которым Сухопутные войска ВС РФ получили мобильный лазерный комплекс «Пересвет», о наличии которого в армейских подразделениях рассказал президент России Владимир Путин

Для защиты других важных объектов — аэропортов, узлов связи и охраняемых зон — концерн «Алмаз-Антей» (производитель комплексов ПВО С-400) разработал уникальный беспилотник-истребитель, вооруженный дробовиком — такое средство защиты, по словам генерального конструктора концерна Павла Созинова, позволит надежно прикрыть особо важные объекты и сэкономить дорогостоящие зенитные ракеты.

«На сегодняшний день оптимальным способом противодействия таким объектам, с нашей точки зрения, является применение истребителей-беспилотников с использованием в них в качестве оружия даже не мини-ракет и пушек, а обычных многозарядных дробовиков», — отметил Созинов.

Эксперт в области промышленной безопасности Олег Кривенков в интервью телеканалу «Звезда» сказал, что такие системы могут применять как вместе, так и по отдельности — все зависит от типа объекта.

«Лазерные комплексы, оснащенные средствами обнаружения, — это невероятный прорыв с точки зрения безопасности войсковых подразделений. Учитывая средства автоматизации, он дает практически 100%-ную эффективность против таких целей, как разведывательные и ударные беспилотники. Что касается небольших беспилотников, вооруженных средствами поражения — боеприпасами со шрапнелью или дробовиками, — то они существенно дешевле, а при разработке специального программного обеспечения можно разработать своеобразные маршруты патрулирования по периметру объекта, обеспечивая тем самым высокий уровень защиты от вторжений любого характера», — пояснил Кривенков.

Противодроновые войска

В качестве отдельного направления работ эксперты выделяют так называемые противодроновые пушки — компактные и легкие источники направленного электромагнитного излучения с дальностью действия от нескольких сотен метров до нескольких километров. Любопытно, что один из наиболее «свежих» носимых комплексов зарубежного производства, предназначенный для борьбы с беспилотниками противника, практически сразу попал на тестирование к военным. Речь идет об американской IXI DroneKiller — электромагнитной пушке, использованием которой заинтересовалось командование Корпуса морской пехоты, а также целый ряд силовых структур, включая полицию и частные охранные компании.

Одна из российских новинок этого типа была представлена еще в 2017 году: в рамках форума «Армия-2017» российский концерн «Калашников» показал противодроновое ружье REX-1, с помощью которого оператор способен не только «выключать» дроны без их физического уничтожения, но и глушить сигналы Wi-Fi сетей в широком диапазоне, а также нарушать отдельные каналы связи.

В 2018 году свои новинки в этом направлении представила компания «Автоматика», входящая в концерн «Ростех». Для комплексного обеспечения безопасности специалисты компании разработали целый ряд устройств, с помощью которых операторы на земле способны выполнять роль как «атакующих», так и «защитников».

Для защиты от беспилотников противника российские ученые разработали комплекс «Сапсан», принцип действия которого схож с работой комплекса активной защиты бронетехники. Благодаря сверхмощному направленному излучателю и чувствительным средствам обнаружения электроника комплекса способна засечь и поставить на сопровождение любой воздушный объект, включая малоразмерные БПЛА, на расстоянии 100 километров. После обнаружения специальный излучатель «выстреливает» в сторону объекта электромагнитным импульсом, мощности которого достаточно, чтобы «свалить» даже крупный объект, в том числе и тяжелый ударный БПЛА.

Для защиты подразделений и пунктов управления может быть применен комплекс «Таран» — своеобразный армейский комплекс радиоэлектронной борьбы в миниатюре. Устройство оснащено сверхмощным излучателем, с помощью которого в радиусе 900 метров за считаные секунды может быть развернут радиоэлектронный купол, непроницаемый для любых БПЛА, включая разведывательные и ударные.

Не забыли и про персональное оружие: для наиболее оперативного использования личным составом разработан комплекс «Пищаль» — компактное ружье в пластиковом корпусе массой всего три килограмма. По словам главного конструктора проекта Сергея Ширяева, эффект от применения таких средств почти одинаков: беспилотники в зависимости от типа и размеров просто «сходят с ума».

Эксперт в области беспилотных авиационных систем Денис Федутинов в интервью телеканалу «Звезда» подчеркнул, что такое оружие открывает возможность для создания специальных «противодроновых сил быстрого реагирования», сформированных на основе подразделений Сухопутных войск.

«До определенного уровня задачи борьбы с БЛА будут возложены на существующие подразделения ПВО и РЭБ. Вместе с тем технические средства, включая персональное оружие для борьбы с БПЛА и «тяжелые» комплексы для защиты от ударных беспилотников, позволяют развернуть полноценную эшелонированную оборону от беспилотников противника на нижних уровнях, вплоть до взвода», — констатировал эксперт.

Такие меры, по данным специалистов, позволят лишить вероятного противника одного из ключевых инструментов для ведения боевых действий — разведданных, без которых любая, даже самая высокотехнологичная армия окажется «слепой и глухой».