Военные ЦВО помогут селам в Саратовской области, отрезанным половодьем 

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Военные ВВО в Приамурье получили тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

"Риск ударов": авиаперевозчиков предупредили о риске полетов вблизи Сирии

В масштабных учениях на Курилах участвуют более 2,5 тысячи военных ВВО