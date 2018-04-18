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Военные ЦВО помогут селам в Саратовской области, отрезанным половодьем
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Военные ЦВО помогут селам в Саратовской области, отрезанным половодьем 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 18 апр — РИА Новости. Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) восстановят сообщение с отрезанными половодьем селами в Перелюбском районе Саратовской области, для этого они установят временную переправу через реку Камелик, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие инженерной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в республике Башкортостан, совершают марш в Саратовскую область, где наведут временную паромную переправу через реку Камелик", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, решение о наведении паромной переправы было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство. Отмечается, что в селе Большая Тарасовка Перелюбского района в настоящее время ведется строительство основного моста через реку Камелик длиной 170 метров. Для обеспечения переправы местного населения была сооружена дамба и временный железобетонный мост, которые из-за паводка оказались под водой.
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