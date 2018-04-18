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В начале мая в Чите состоится первая ночная тренировка парадных расчетов
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В начале мая в Чите состоится первая ночная тренировка парадных расчетов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего 9 мая торжественным маршем по главной площади столицы Забайкальского края пройдут 1652 человека.
2 мая текущего года в Чите на площади Ленина состоится первая ночная тренировка парадных расчетов войск Читинского гарнизона, участвующих в параде Победы, посвященном 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Всего от Восточного военного округа привлечено 1190 военнослужащих, в том числе в парадном строю пройдут 67 военнослужащих женщин.
Также в параде примут участие парадные расчеты ФСБ России, ФСО России, УФСИН, МЧС России, Читинского суворовского училища МВД России и Общероссийского движения «Юнармия».
Всего 9 мая торжественным маршем по главной площади столицы Забайкальского края пройдут 1652 человека.
В составе механизированной колонны задействовано более 40 единиц техники, в частности автомобили УАЗ-3151, БТР-80, БМП-2, танки Т-72Б, гаубицы «Мста-Б», зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», «Бук», С-300, противотанковые комплексы «Штурм-С», 23-мм спаренные зенитные установки и, впервые, ОТРК «Искандер».
На текущий момент совместные тренировки парадных расчетов войск Читинского гарнизона проходят на военном аэродроме Черемушки.
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