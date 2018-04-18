В начале мая в Чите состоится первая ночная тренировка парадных расчетов

Всего 9 мая торжественным маршем по главной площади столицы Забайкальского края пройдут 1652 человека.

2 мая текущего года в Чите на площади Ленина состоится первая ночная тренировка парадных расчетов войск Читинского гарнизона, участвующих в параде Победы, посвященном 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего от Восточного военного округа привлечено 1190 военнослужащих, в том числе в парадном строю пройдут 67 военнослужащих женщин.

Всего 9 мая торжественным маршем по главной площади столицы Забайкальского края пройдут 1652 человека.

В составе механизированной колонны задействовано более 40 единиц техники, в частности автомобили УАЗ-3151, БТР-80, БМП-2, танки Т-72Б, гаубицы «Мста-Б», зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», «Бук», С-300, противотанковые комплексы «Штурм-С», 23-мм спаренные зенитные установки и, впервые, ОТРК «Искандер».