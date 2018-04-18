В Приморье завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «Эльбрусское кольцо»

В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих ВВО и Тихоокеанского флота, представляющих подразделения, привлекаемые к выполнению задач в высокогорной местности.

В Приморье определилась лучшая команда Восточного военного округа (ВВО) в конкурсе профессионального мастерства «Эльбрусском кольцо».

Окружной этап престижного конкурса по спортивному ориентированию «Эльбрусское кольцо» впервые проводился на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих ВВО и Тихоокеанского флота, представляющих подразделения, привлекаемые к выполнению задач в высокогорной местности.

Участники состязаний в течение недели выявляли лучших в преодолении сложных высокогорных участков, умении ориентироваться на незнакомой местности, выживать в экстремальных условиях.

Военнослужащие преодолевали горную полосу препятствий, наводили навесную переправу через овраг, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему и выполняли его эвакуацию.

Конкурс завершился перевальным походом в составе группы через гору Фалаза в Приморском крае на высоте около 1300 метров над уровнем моря.