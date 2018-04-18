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В Приморье завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «Эльбрусское кольцо»
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В Приморье завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «Эльбрусское кольцо» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих ВВО и Тихоокеанского флота, представляющих подразделения, привлекаемые к выполнению задач в высокогорной местности.
В Приморье определилась лучшая команда Восточного военного округа (ВВО) в конкурсе профессионального мастерства «Эльбрусском кольцо».
Окружной этап престижного конкурса по спортивному ориентированию «Эльбрусское кольцо» впервые проводился на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.
В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих ВВО и Тихоокеанского флота, представляющих подразделения, привлекаемые к выполнению задач в высокогорной местности.
Участники состязаний в течение недели выявляли лучших в преодолении сложных высокогорных участков, умении ориентироваться на незнакомой местности, выживать в экстремальных условиях.
Военнослужащие преодолевали горную полосу препятствий, наводили навесную переправу через овраг, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему и выполняли его эвакуацию.
Конкурс завершился перевальным походом в составе группы через гору Фалаза в Приморском крае на высоте около 1300 метров над уровнем моря.
Лучшей по итогам соревнований названа команда военных альпинистов из Хабаровского края. Именно они представит Восточный военный округ на всеармейских соревнованиях «Эльбрусское кольцо» в рамках «АрМИ-2018».
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