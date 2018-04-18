Ещё
В Приморье морские пехотинцы Тихоокеанского флота продолжают программу освоения современных бронетранспортёров БТР-82А
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье морские пехотинцы Тихоокеанского флота продолжают программу освоения современных бронетранспортёров БТР-82А 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На стрельбище экипажами боевых машин в дневное и ночное время проведен комплекс стрельб из 30-миллиметровых пушек и штатных пулемётов, размещённых в боевом модуле.
На полигоне Бамбурово в Приморском крае завершился полевой выход подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, перевооруженных в текущем году на новые современные бронетранспортёры БТР-82А.
В течение месяца, после прохождения теоретического курса обучения, экипажи обкатывали новые боевые машины в горно-лесистой местности при значительном снежном покрове, преодолевали водные преграды, отрабатывали одиночное вождение и движение в составе колонн. Также новые БТР приняли участие в тактико-специальных занятиях по погрузке и выгрузки техники на необорудованное побережье с больших десантных кораблей.
На стрельбище экипажами боевых машин в дневное и ночное время проведен комплекс стрельб из 30-миллиметровых пушек и штатных пулемётов, размещённых в боевом модуле. Стрельба велась по различным типам мишеней, как с места, так и в движении.
В настоящий момент экипажи новых бронетранспортёров уже вернулись в места постоянной дислокации и приступили к тренировкам механизированной колонны, в составе которой девять БТР-82А впервые пройдут на параде в честь Дня Победы во Владивостоке.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский «Терминатор» может изменить все методы использования бронетехники на поле боя - NI Десантники горного соединения ВДВ выполнили десантирование в условиях горно-лесистой местности Удары США были нанесены без мандата Совбеза ООН – Яковенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие175
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1203
Засосало насмерть49
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды84
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей45
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
01:38
США официально отказались от новых санкций
США В мире
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение