В Приморье морские пехотинцы Тихоокеанского флота продолжают программу освоения современных бронетранспортёров БТР-82А

На стрельбище экипажами боевых машин в дневное и ночное время проведен комплекс стрельб из 30-миллиметровых пушек и штатных пулемётов, размещённых в боевом модуле.

На полигоне Бамбурово в Приморском крае завершился полевой выход подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, перевооруженных в текущем году на новые современные бронетранспортёры БТР-82А.

В течение месяца, после прохождения теоретического курса обучения, экипажи обкатывали новые боевые машины в горно-лесистой местности при значительном снежном покрове, преодолевали водные преграды, отрабатывали одиночное вождение и движение в составе колонн. Также новые БТР приняли участие в тактико-специальных занятиях по погрузке и выгрузки техники на необорудованное побережье с больших десантных кораблей.

На стрельбище экипажами боевых машин в дневное и ночное время проведен комплекс стрельб из 30-миллиметровых пушек и штатных пулемётов, размещённых в боевом модуле. Стрельба велась по различным типам мишеней, как с места, так и в движении.