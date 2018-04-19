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Более 10 тыс. снарядов времен ВОВ уничтожат на кингисеппском полигоне
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Более 10 тыс. снарядов времен ВОВ уничтожат на кингисеппском полигоне 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Газета Daily
Саперы Западного военного округа начали уничтожать боевые запасы времен Великой Отечественной войны. Всего предстоит взорвать более 10 тыс. снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны
Сообщается, что с начала 2018 года уже отработано 182 заявки на уничтожение опасных военных отходов
Всего в 47 регионе работаю семь военных групп саперов. Наиболее частые районы, откуда приходят сообщения о находках — Кировский, Тосненский и Кингисеппский районы Ленобласти и Красносельский район Петербурга.
В ведомстве уточнили, что в дальнейшем найденные боеприпасы времен ВОВ будут транспортироваться для уничтожения на полигон Песочное во Всеволожском районе Ленобласти.
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