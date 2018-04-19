Более 10 тыс. снарядов времен ВОВ уничтожат на кингисеппском полигоне 

Саперы Западного военного округа начали уничтожать боевые запасы времен Великой Отечественной войны. Всего предстоит взорвать более 10 тыс. снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны
Сообщается, что с начала 2018 года уже отработано 182 заявки на уничтожение опасных военных отходов
Всего в 47 регионе работаю семь военных групп саперов. Наиболее частые районы, откуда приходят сообщения о находках — Кировский, Тосненский и Кингисеппский районы Ленобласти и Красносельский район Петербурга.
В ведомстве уточнили, что в дальнейшем найденные боеприпасы времен ВОВ будут транспортироваться для уничтожения на полигон Песочное во Всеволожском районе Ленобласти.