В бой все без исключения: в Ульяновске стартуют крупные учения ВДВ

В ходе учений военнослужащие будут применять, в том числе, и сирийский опыт боевых действий.

Ульяновская бригада проводит командно-штабные учения, которые завершают зимний период подготовки. Руководить маневрами будет лично командующий ВДВ Андрей Сердюков

В расположении устроили строевой смотр: все бойцы в полной экипировке замерли на плацу. 31-ой бригаде, которая выполняет в том числе и миротворческие функции, предстоит провести полевой выход. Крылатая пехота проведет десантирование.

В учебный бой отправятся все без исключения, включая поваров и медиков. В ходе учений военнослужащие будут применять, в том числе, и сирийский опыт боевых действий.