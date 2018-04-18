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В Ульяновске стартуют крупные учения ВДВ
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В бой все без исключения: в Ульяновске стартуют крупные учения ВДВ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В ходе учений военнослужащие будут применять, в том числе, и сирийский опыт боевых действий.
Ульяновская бригада проводит командно-штабные учения, которые завершают зимний период подготовки. Руководить маневрами будет лично командующий ВДВ Андрей Сердюков.
В расположении устроили строевой смотр: все бойцы в полной экипировке замерли на плацу. 31-ой бригаде, которая выполняет в том числе и миротворческие функции, предстоит провести полевой выход. Крылатая пехота проведет десантирование.
В учебный бой отправятся все без исключения, включая поваров и медиков. В ходе учений военнослужащие будут применять, в том числе, и сирийский опыт боевых действий.
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