Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии за 16 апреля.

«Осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата, команда СММ слышала произведенные неподалеку выстрелы и очереди. Осуществляя полет мини-БПЛА возле н. п. Чабановка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-западу от Луганска ), наблюдатели слышали больше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 400-500 метрах к западу. По данным наблюдения БПЛА, впоследствии обнаружено военную позицию приблизительно в 700 метрах к западу от места, где пребывал патруль миссии. БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от этой военной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из не менее чем 4 различных единиц стрелкового оружия и 1 крупнокалиберного пулемета в 400-500 метрах к западу. Члены патруля СММ инициировали процедуру аварийной посадки БПЛА», — говорится в сообщении.

Полет дрона в направлении наблюдателей сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились, когда беспилотник оказался в пределах видимости патруля СММ ОБСЕ.

«Когда наблюдатели уезжали из этого района, они встретили пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины . Один из этих военнослужащих принес извинения за произошедший инцидент и сказал, что он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА, «так как не получил предварительное предупреждение об этом полете». СММ ранее уведомила о запланированном полете офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации», — говорится в отчете.