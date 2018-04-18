Кабмин выдвинул кандидатов в представители РФ в госкорпорациях

Кабмин выдвинул кандидатов в представители Российский Федерации в советах директоров госкорпораций. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ согласно приложениям № 1 — 4», — сказано в соответствующем постановлении правительства.

Так, Кабмин выдвинул кандидатов в совет директоров концерна ПВО «Алмаз — Антей», компании «Оборонпромкомплекс», «Роскартография», «Тактическое ракетное вооружение».