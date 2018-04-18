Стартовал второй этап Всероссийских командно‐штабных учений по паводкам 

В среду, 19 апреля, начался второй этап Всероссийского командно‐штабного учения. В течение суток специалисты будут отрабатывать ликвидацию условных ЧС, которые имеют отношение к паводкам. Об этом сообщили в пресс‐службе МЧС.
В каждом из регионов, участвующих в учениях, к месту происшествий направят подвижные пункты управления (ППУ). Там, где уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за сезонных рисков, практические мероприятия отработают по фактической обстановке.
На территориях, где условно «разгулялась» стихия, проведут поисковые работы и спасение людей на воде. Для этого, помимо прочего, используют вертолеты и стоящую на вооружении подразделений спецтехнику. В учениях задействуют современные многофункциональные катера, суда на воздушной подушке и аэроботы. При мониторинге паводковой обстановки работать будет беспилотная авиация.
Вертолеты начали вести мониторинг паводковой обстановки в Москве и области
Учения предполагают и инженерные работы по защите населенных пунктов от воды. Специалистам предстоит расчищать русла рек, взрывать лед для предупреждения ледовых заторов и принять участие в других мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод.
В некоторых регионах отработают отселение местных жителей и организацию их жизнеобеспечения. Для этого развернут пункты временного размещения, среди которых будут присутствовать мобильные ПВР и городки жизнеобеспечения.
В ходе учений будет проверено межведомственное взаимодействие, уточнены планы по срокам и объемам привлекаемых в случае ЧС сил и средств, а также по созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Командно-штабные учения проходят с 17 по 19 апреля во всех 85 субъектах России. Решение об этом принял Совет Безопасности РФ. Реализуются учения в три этапа: в первый день все силы привели в готовность к реагированию на возникающие ЧС, во второй будут отработаны вводные по ликвидации подтоплений, вызванных паводком. На третий оперативным службам предложат ликвидировать условные природные пожары.
Во все федеральные округа РФ для контроля и координации мероприятий в ходе учения направлены рабочие группы от центрального аппарата министерства. Такое распоряжение дал глава МЧС России Владимир Пучков.
Алтайский край получил колоссальный ущерб из-за начавшегося весеннего паводка. В регионе пострадали свыше 21 тысячи жителей в 217 населенных пунктах. Нынешнюю весну в крае сравнивают с 2014 годом, когда было зафиксировано сильнейшее за 50 лет наводнение.