Стартовал второй этап Всероссийских командно‐штабных учений по паводкам

В среду, 19 апреля, начался второй этап Всероссийского командно‐штабного учения. В течение суток специалисты будут отрабатывать ликвидацию условных ЧС, которые имеют отношение к паводкам. Об этом сообщили в пресс‐службе МЧС.

В каждом из регионов, участвующих в учениях, к месту происшествий направят подвижные пункты управления (ППУ). Там, где уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за сезонных рисков, практические мероприятия отработают по фактической обстановке.

На территориях, где условно «разгулялась» стихия, проведут поисковые работы и спасение людей на воде. Для этого, помимо прочего, используют вертолеты и стоящую на вооружении подразделений спецтехнику. В учениях задействуют современные многофункциональные катера, суда на воздушной подушке и аэроботы. При мониторинге паводковой обстановки работать будет беспилотная авиация.

Вертолеты начали вести мониторинг паводковой обстановки в Москве и области

Учения предполагают и инженерные работы по защите населенных пунктов от воды. Специалистам предстоит расчищать русла рек, взрывать лед для предупреждения ледовых заторов и принять участие в других мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод.

В некоторых регионах отработают отселение местных жителей и организацию их жизнеобеспечения. Для этого развернут пункты временного размещения, среди которых будут присутствовать мобильные ПВР и городки жизнеобеспечения.

В ходе учений будет проверено межведомственное взаимодействие, уточнены планы по срокам и объемам привлекаемых в случае ЧС сил и средств, а также по созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Командно-штабные учения проходят с 17 по 19 апреля во всех 85 субъектах России . Решение об этом принял Совет Безопасности РФ . Реализуются учения в три этапа: в первый день все силы привели в готовность к реагированию на возникающие ЧС, во второй будут отработаны вводные по ликвидации подтоплений, вызванных паводком. На третий оперативным службам предложат ликвидировать условные природные пожары.

Владимир Пучков. Во все федеральные округа РФ для контроля и координации мероприятий в ходе учения направлены рабочие группы от центрального аппарата министерства. Такое распоряжение дал глава МЧС России