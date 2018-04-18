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Масштабные учения МЧС стартовали в Самарской области
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Масштабные учения МЧС стартовали в Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Масштабные учения МЧС начались сегодня по всей стране. Пройдут они и Самарской области. В течение трех дней спасатели будут оттачивать навыки ликвидации последствий половодий и природных пожаров. Особое внимание уделят применению авиации, в том числе беспилотников. Особенность этих учений в том, что в ряде областей они пройдут не по заранее разработанному сценарию, а по фактической обстановке. Практические действия региональные управления МЧС будут отрабатывать по вводным, предполагающим критический вариант развития событий. Это необходимо, чтобы проверить готовность максимального количества сил и средств на территориях.
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