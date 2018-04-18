Китайцы раскритиковали купленный у Украины авианосец

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на китайские СМИ.

Так один из летчиков рассказал об особенностях посадки истребителя третьего поколения Shenyang J-15, созданного на основе купленного у Украины прототипа Су-33, на Liaoning. Для этого необходимо сбросить вес — оружие и топливо. При этом запуск самолет происходит намного проще, чем посадка из-за урезанной взлетной палубы «Варяга».

В целом промышленность Китая для модернизации «Варяга» произвела более 1,2 тыс. технологических элементов, однако возможности усовершенствования авианосца ограничены из-за «врожденных» дефектов, он значительно уступает американским авианосцам и требует замены.

Liaoning был заложен в 1985 году на верфи в Николаеве для ВМФ СССР под названием «Рига», как второй авианосец проекта 1143.6. 19 июня 1990 года был переименован в «Варяг». Независимая Украина не стала достраивать авианосец, а продала его в 1998 году.