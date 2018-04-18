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Китай признал дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»
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Китай признал дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. Об этом сообщает Asian Times.
Китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов в попытках улучшить приобретенный крейсер, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и «врожденных» дефектов, говорится в статье.
Один из летчиков-испытателей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на авианосец. Для приземления самолету необходимо сбросить вес — оружие и топливо. При этом запуск самолета происходит намного проще из-за урезанной взлетной палубы «Варяга». По информации издания, Liaoning значительно уступает американским авианосцам и требует замены.
Первый китайский авианосец Liaoning построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера «Варяг». Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году.
Из семи советских авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет» на сегодняшний день в боевом состоянии остаются три. «Адмирал Горшков» продали Индии, где он проходит модернизацию и станет флагманом ВМС. «Варяг» приобрел Китай, где его переименовали в Liaoning. У России остался авианосец «Адмирал Кузнецов».
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