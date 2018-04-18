Китай признал дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. Об этом сообщает Asian Times.

Китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов в попытках улучшить приобретенный крейсер, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и «врожденных» дефектов, говорится в статье.

Один из летчиков-испытателей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на авианосец. Для приземления самолету необходимо сбросить вес — оружие и топливо. При этом запуск самолета происходит намного проще из-за урезанной взлетной палубы «Варяга». По информации издания, Liaoning значительно уступает американским авианосцам и требует замены.

Первый китайский авианосец Liaoning построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера «Варяг». Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году.