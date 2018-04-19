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БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота в ходе учения уничтожили субмарину условного противника
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БПК «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота в ходе учения уничтожили субмарину условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также моряки отработали взаимодействие с противолодочной авиацией, прием целеуказания они осуществляли от экипажа самолёта Ил-38, который решал задачи по поиску подводных лодок.
Корабельная поисково-ударная группа Северного флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» успешно провела атаку условной подводной лодки с применением учебного боезапаса.
Корабли действовали в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море в рамках продолжающегося зачётного тактического учения. После проведения морского допуска к торпедным и ракетным стрельбам в закрытом для судоходства районе экипаж БПК «Североморск» выполнил пуск ракеты-торпеды главным противолодочным комплексом «Раструб», а БПК «Вице-адмирал Кулаков» выстрелил практической торпедой по заданным координатам подводной цели. Также корабли выполнили стрельбу реактивными глубинными бомбами из установки РБУ-6000, которая применяется как для атаки подводных лодок, так и для самообороны корабля от подводного оружия.
В ходе учения моряки отработали взаимодействие с противолодочной авиацией Северного флота. Приём целеуказания они осуществили от экипажа противолодочного самолёта Ил-38, который выполнял учебно-боевые задачи по поиску подводных лодок.
В ближайшие дни экипажи больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» проведут учения по поражению надводных, береговых и воздушных целей артиллерией и зенитными ракетными комплексами. Ранее они совершенствовали тактические приёмы совместного ведения поиска подводной лодки условного противника во взаимодействии с подводниками и авиацией.
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