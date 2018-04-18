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СМИ: Израиль согласовал атаку на сирийский аэродром Т-4 с Вашингтоном
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СМИ: Израиль согласовал атаку на сирийский аэродром Т-4 с Вашингтоном 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передаёт ТАСС.
В сообщении отмечается, что израильские военно-воздушные силы нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, которая находилась на сирийской базе.
Систему уничтожили до того, как её успели подготовить к боевому применению. Также WSJ отмечает, что США вместе с Израилем планируют ограничить иранское влияние в Сирии.
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