СМИ: Израиль согласовал атаку на сирийский аэродром Т-4 с Вашингтоном

В сообщении отмечается, что израильские военно-воздушные силы нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, которая находилась на сирийской базе.