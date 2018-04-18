Ещё
Второй этап учений по паводкам стартовал в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии

Второй этап учений по паводкам стартовал в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье начался второй этап крупномасштабных командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
«В среду на территории Московской области начался второй этап Всероссийского командно-штабного учения. В течение суток предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Во время второго этапа запланирована работа органов управления, координационных органов РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных», — говорится в сообщении.
По легенде в Коломенском городском округе в результате резкого поднятия уровня воды на реке Оке в районе поселка шлюза «Северка», в зону паводкового подтопления попали четыре населенных пункта. Возможно затопление участков автодорог и нарушение электроснабжения населенных пунктов.
В учениях участвуют федеральные органы исполнительной власти — Росгидромет, Минздрав, Минкомсвязь, Ростехнадзор, Росводресурсы, Минэнерго, Рослесхоз, Роспотребнадзор и другие. В рамках учения отрабатывается межведомственное взаимодействие, уточняются планы по срокам и объемам привлекаемых в случае чрезвычайной ситуации сил и средств, а также по созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«В Московской области введен режим «Чрезвычайная ситуация» по учению, практические мероприятия будут отрабатываться в городском округе Коломна», — добавляется в сообщении.
Силами и средствами территориальных звеньев МОСЧС и Главного управления МЧС России по Московской области отрабатываются эвакуационные мероприятия с организацией работы пунктов временного размещения населения, в том числе мобильных городков жизнеобеспечения, с отработкой вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, условно оказавшихся в зоне ЧС. На практике проводится проверка аэромобильной группировки и развертывание Подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Московской области.
Всего в учениях задействованы более 640 человек и около 200 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России 492 человека личного состава и 104 единицы техники. А отработанные действия в случае необходимости позволят максимально сократить время реагирования на чрезвычайную ситуацию в паводковый период.
РИАМО: последние новости
Оперативный штаб по проведению матчей ЧМ‑2018 создали в Москве Мотодельталет задействуют в учениях по пропуску половодья в Коломне 13 апреля Золотые слитки пробили дно самолета в аэропорту «Домодедово»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций340
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Госдеп пригрозил применить силу против России432
США заявили об атаке «российских наемников»174
У России нашелся компромат на США по «Новичку»24
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение