Второй этап учений по паводкам стартовал в Подмосковье

Подмосковье начался второй этап крупномасштабных командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В среду на территории Московской области начался второй этап Всероссийского командно-штабного учения. В течение суток предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Во время второго этапа запланирована работа органов управления, координационных органов РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных», — говорится в сообщении.

По легенде в Коломенском городском округе в результате резкого поднятия уровня воды на реке Оке в районе поселка шлюза «Северка», в зону паводкового подтопления попали четыре населенных пункта. Возможно затопление участков автодорог и нарушение электроснабжения населенных пунктов.

Минздрав, Минкомсвязь, Рослесхоз, В учениях участвуют федеральные органы исполнительной власти — Росгидромет Ростехнадзор , Росводресурсы, Минэнерго Роспотребнадзор и другие. В рамках учения отрабатывается межведомственное взаимодействие, уточняются планы по срокам и объемам привлекаемых в случае чрезвычайной ситуации сил и средств, а также по созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В Московской области введен режим «Чрезвычайная ситуация» по учению, практические мероприятия будут отрабатываться в городском округе Коломна », — добавляется в сообщении.

Силами и средствами территориальных звеньев МОСЧС и Главного управления МЧС России по Московской области отрабатываются эвакуационные мероприятия с организацией работы пунктов временного размещения населения, в том числе мобильных городков жизнеобеспечения, с отработкой вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, условно оказавшихся в зоне ЧС. На практике проводится проверка аэромобильной группировки и развертывание Подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Московской области.

Всего в учениях задействованы более 640 человек и около 200 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России 492 человека личного состава и 104 единицы техники. А отработанные действия в случае необходимости позволят максимально сократить время реагирования на чрезвычайную ситуацию в паводковый период.